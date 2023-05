“Voor velen was ze lelijk en vuil. Voor de Spanjaarden was ze de stad van mogelijkheden”: waarom Vilvoorde al 60 jaar toch ook een beetje in Andalusië ligt

Hoe een gezellig dagje in de Inno uitdraaide op de dodelijk­ste brand ooit in ons land: “Dit drama zat eraan te komen”

De ‘Innovation’ kan nog steeds niet worden uitgesproken zonder het woord ‘brand’. Bijna 56 jaar na de dodelijkste brand uit onze geschiedenis is het drama nog steeds actueel. Zo staat er een film in de steigers over de brand en is er nog steeds onenigheid over de oorzaak van de brand. Het noodlot? Pech? “Het was de eerste terroristische aanslag in ons land”, menen sommige nabestaanden.