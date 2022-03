Voor subsidies is het te laat, maar een nieuwe gascentrale in Vilvoorde kan nog steeds. Of komt er toch een windmolenpark?

De huidige centrale in Vilvoorde draait enkel ter aanvulling in periodes van grote vraag naar energie, zoals in de winter. Het complex is immers vervuilend. ENGIE Electrabel heeft plannen om er een nieuwe gascentrale neer te poten. Een die veel duurzamer is en op termijn ook kan draaien op groen gas in plaats van op fossiele brandstoffen. Maar dat is voor later want momenteel is de aanvoer van groen gas nog te beperkt en te duur.