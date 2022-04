Vluchtelingen ontvangen doe je zo. Vilvoordse burgemeester geeft het voorbeeld

Een van de mannen kwam letterlijk aangevaren in België. “Vitalli Karpenko (53) uit Cherson, is een hoogopgeleide scheepsingenieur. Hij zat al vijf maanden op zee en trok van Panama naar de VS, China en zag zowat heel de wereld. Maar dan werd duidelijk dat hij niet zomaar terug kon naar Oekraïne. Hij meerde aan in Gent waar het schip nog steeds ligt. Na de registratie op de Heizel afgelopen vrijdag kwam hij via Fedasil bij ons terecht. Net zoals de 26 jarige psycholoog, Anton Vechirko uit Odessa die bij ons logeert. Hij vluchtte via Polen, Praag en Frankfurt naar hier. Zijn familie verblijft momenteel in een veilige streek en hij wil zo gauw als kan weer naar Oekraïne vertrekken”, vertelt Bonte.

Ook Vitalli wil terug van zodra het veilig is. Een van zijn twee dochters is al zes maanden zwanger en doordat hij de afgelopen vijf maanden op de boot zat, had hij enkel via foto’s en Facetime contact met haar. Ook met zijn vrouw is voorlopig alles in orde. Zij zitten in een gebied dat momenteel minder zwaar getroffen is. “Al woont een van hen in de buurt waar het station van Kramatorsk afgelopen weekend gebombardeerd werd. Maar hij heeft nog contact met hen allemaal. Internet is het eerste waar je hen een plezier mee kan doen. Het is voor hen belangrijker dan eten en drinken op dit moment. Als ze maar weten dat hun familie veilig is. Ze volgen het nieuws van minuut tot minuut op en het gaat er bijzonder emotioneel aan toe.”

Integreren

Ondanks de erge situatie in hun land en de nood aan opvang, willen ze het Vilvoordse gezin vooral niet tot last zijn. “Ze willen helpen waar ze kunnen en ook Nederlands leren om zich aan te passen. Ze zitten hier bij te leren via Google Translate. En we proberen hen hier wegwijs te maken in de stad.” Een betere gids konden ze amper vinden, want wie kent de stad zo goed als de burgervader zelf om hen mee op sleeptouw te nemen? Door het centrum, leren waar welke instanties zich bevinden en ook naar Houtembos om te ontspannen. “Al is ontspannen voor hen niet mogelijk momenteel.”

Ze trokken samen met het openbaar vervoer naar Brussel om een glimp op te vangen van onze hoofdstad en in een klap het openbaar vervoer te leren nemen. “Maar het was vooral een wandeling van WiFi naar WiFi. Dat contact met hun families daar is het enige waardoor ze even een moment van rust kunnen vinden.”

Inschrijven bij stedelijke administratie

Vandaag trokken ze samen naar het administratief centrum in Vilvoorde. “Ik wil toch benadrukken dat het zeer belangrijk is dat vluchtelingen zich registreren. Eerst op de Heizel bij Fedasil en van zodra ze toegewezen zijn aan een stad of gemeente, moeten ze zich zo snel mogelijk inschrijven. Dat is ook nodig opdat ze rechten verkrijgen. Ze willen hier graag aan de slag. Zowel om zich nuttig te maken als om hun zinnen te verzetten, heb ik het gevoel. We zijn dan ook maar meteen langs de VDAB geweest zodat ze dat ook weten zijn.”