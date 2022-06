Vind rust en geluk tijdens de Parkenparade in Vilvoorde

Toerisme Vlaams-Brabant richt de spotlights opnieuw op de kastelen, parken en tuinen in de Groene Gordel. Tijdens hun Parkenparade op 19 juni organiseert stad Vilvoorde allerlei activiteiten in het teken van rust en geluk in het Hanssenspark. Een ideaal moment om met familie of vrienden even afstand te nemen van de stad en van de natuur te genieten.

Er staan heel wat activiteiten op het programma. In die ochtend was het even twijfelen of het leuke uitje niet in het water zou vallen. De yoga sessie was al een succes. doorheen de dag kan je de kunsten van John K. Magic aanschouwen, Small Talk zal voor de nodige livemuziek zorgen en later kunnen de dansbenen zich helemaal laten gaan op verschillende workshops in latino dansstijlen. Liever van het wandelen? Doe dan de Zen aan de Zenne wandeling. Een stilte wandeling met yogaoefeningen en meditatietechnieken tussendoor.