Vilvoordse gezinnen krijgen opnieuw cadeaubon van 15 euro om te besteden bij handels- of horecazaak

Grimbergen Prachtig versierde ‘kersttuin’ trekt aandacht van voorbijgan­gers: “Door energiecri­sis is het dit jaar wel wat minder”

Wie dezer dagen voorbij de woning van Marie-Jeanne en haar man in Grimbergen wandelt, houdt er ongetwijfeld even halt. De voortuin is volledig in de kerstsfeer ondergedompeld. “Maar het is wel wat minder dan de voorbije jaren”, aldus Marie-Jeanne.

9:06