Vilvoords koppel voor rechter na dood Alexander (13): “Ik wil gewoon gerechtigheid. Dat voor iedereen duidelijk wordt hoever ze hem gedreven hebben”

Geen moord, toch mogelijk 20 jaar cel: moeder en stiefvader riskeren zware straffen na zelfmoord van Alexander (13)

Moeder Gaëlle F. en stiefvader Kurt D.W. riskeren tot twintig jaar cel voor de mensonterende behandeling van hun zoon Alexander (13), die begin 2019 een einde maakte aan zijn leven. Het parket zocht en vond voldoende bewijzen om te stellen dat het koppel een rol speelde in zijn dood. “Hoewel de ouders zich niet moeten verantwoorden voor moord, zal de rechter zich toch de vraag stellen of Alexander ook zelfmoord had gepleegd zónder hun gedrag”, zegt professor strafrecht Frank Verbruggen (KU Leuven). Als het antwoord nee is, vliegt het duo allicht voor jaren de cel in.

18 november