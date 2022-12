Vilvoordenaar bedreigt meermaals moeder: “Ik kom uw keel oversnijden”

De vrouw was door de rechter aangesteld als voogd van de dochter van de beklaagde. Dit was niet naar zijn zin en de voorbije 2 jaar kon hij het niet laten om -wanneer hij drugs of alcohol geconsumeerd had- dreigberichten naar zijn moeder te sturen. “Ik kom u persoonlijk de keel oversnijden”, was een van de boodschappen die hij stuurde. Het parket vond het welletjes en vorderde vorige maand 1 jaar cel. “Ik weet wel dat u haar niets zou aandoen maar besef dat haar rust bij elk bericht ernstig verstoord wordt. Blijf werken aan uw middelenverslaving. Doe het voor haar en voor je dochter”, klonk het. De man wordt ondertussen begeleid voor zijn problemen. “Het gaat beter nu. Hij is weer. zichzelf”, getuigde zijn moeder ter zitting. De rechter besloot daarom om geen effectieve straf op te leggen. Wel moet hij zich laten begeleiden voor zijn verslavingsproblematiek.