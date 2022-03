Vilvoorde zoekt plek voor collectieve opvang. “Er zijn nu al vluchtelingen in onze stad, maar dat loopt chaotisch”

“De eerste Oekraïense gezinnen worden in onze stad reeds opgevangen. Heel wat mensen toonden zich bereid voor opvang en inwoners”, zegt burgervader Hans Bonte (Vooruit). “Momenteel verloopt het wel zeer chaotisch. Bij het aanmeldpunt in Bordet is er echt een overrompeling gaande. Sommigen vonden gelukkig al meteen onderdak, maar eens de aanmeldingen vlotter verlopen, zal de opvang in zijn geheel gestructureerder kunnen gebeuren. Wij bekijken waar we vluchtelingen collectief kunnen opvangen in de stad. Verschillende gezinnen kennen elkaar intussen en verkiezen om samen te blijven. In een collectieve opvang is dit makkelijker te realiseren.”