Vilvoorde viert opnieuw Fiesta Rociera: “Iets kleinere versie, maar we verwachten minstens evenveel volk”

15 extra publieke laadpalen in Wemmel in 2023

Nu meer en meer mensen elektrisch rijden, is er een grotere nood aan laadpalen. Naast de particuliere laadpalen, plaatsen ook de Vlaamse steden en gemeenten er meer op straat. In Wemmel worden er in 2023 15 nieuwe publieke laadpalen voorzien. “In totaal komen we dan op 30 publieke laadpunten.”