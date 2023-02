Vilvoorde schenkt 10.000 euro aan Turkije en Syrië

Jette Brusselse Buitenring opnieuw vrijge­maakt na ongeval in Jette

Op de Brusselse Buitenring is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Jette. De linkerrijstrook was daar een tijdlang versperd. Dat zorgde voor een file tot drie kwartier. Ondertussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt en is het opnieuw rustig op de weg.