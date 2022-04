Vilvoorde kan dankzij nieuw instrument strijd tegen malafide ondernemingen opvoeren: “Wat maanden speurwerk vergde, kan nu in één muisklik”

Tien steden, gemeenten en politiezones in Vlaanderen mogen een jaar lang over een datagedreven instrument beschikken waarmee malafide bedrijven opgespoord kunnen worden. “De illegale economie is in bepaalde gebieden groter dan de legale”, weet Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA). “Denk maar aan een aantal grootsteden of grenssteden. Heel wat lokale ondernemingen, zoals kapperszaken, restaurants, carwashes, shishabars, viswinkels, enzovoort worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit of ze worden gefinancierd met criminele inkomsten. In normale omstandigheden vergt het de politie of het stadsbestuur heel wat maanden speur- en onderzoekswerk om na te gaan of het bij een lokale zaak, die bijvoorbeeld een bepaalde vergunning aanvraagt, effectief om een illegale dekmantel gaat. Daar moet het criminaliteitsplatform van Graydon verandering in brengen. In een muisklik kan men tal van informatie over een bedrijf ontvangen.”