Vilvoorde is ‘stad vol vibes’: nieuwe branding moet meer toeristen lokken

Brussel/Rand Van de ‘Crazy Karamel’ tot ijsjes aan een kasteel: bij deze 6 ijssalons in Brussel, de Rand en het Pajotten­land eet je heerlijk verfrissen­de ijscoupes

De hittegolf is in het land en dus snakt iedereen naar wat verkoeling. En wat is er beter dan een overheerlijk ijsje aan het einde van een zwoele zomerse dag? Onze redactie ging op zoek naar zes ijssalons in Brussel, de Rand en het Pajottenland en vroeg hen naar de absolute aanrader op hun kaart. Twee of drie bollen, met chocolade of met slagroom: laat je verleiden door de lekkerste coupes van de regio.

11 augustus