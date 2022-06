Vilvoorde heeft er zwemplek in open water bij, maar kan je er wel zomaar terecht? “Dit jaar twee uur per week, met een maximum van 50 mensen. Daarna bekijken we eventuele uitbreiding”

vilvoordeVorige week kondigde minister Lydia Peeters nog aan dat er onder meer in Vilvoorde een nieuwe zwemplek in open water zou bijkomen. Die zwemplek is het insteekdok, een zijarm van het kanaal. Nu is bekend geraakt dat dat ‘zomers zwemmen’ beperkt wordt tot twee uur op zaterdagochtend. Bovendien is het niet gratis. Kort gezegd: de Vilvoordenaar kan er dus (nog) niet zomaar lekker gaan plonzen als het te heet is.

“Met de vergunning voor een openwaterzwemzone voor sportief zwemmen in het insteekdok zetten we een eerste klein stapje in de richting van onze ambitie als stad: het insteekdok als hotspot voor watergebonden recreatie”, zegt schepen voor Sport, Jeugd en Cultuur Moad El Boudaati (Vooruit). Het is triatlonvereniging Tribe die dit zal faciliteren.

“We zijn erg blij om het openwaterzwemmen aan te kunnen bieden in Vilvoorde”, zegt Hugo Van Hamme van Tribe. “Het is meteen de eerste site in Vlaams-Brabant die in de lijst van Triatlon Vlaanderen wordt opgenomen. Eerder moest je naar andere provincies uitwijken. Wij zijn erg blij met de samenwerking met de stad en WSKLuM.”

In clubverband voor veiligheid

Zwemmen zal er kunnen van 1 mei tot 30 september, elke zaterdag van 9 uur tot 11 uur. Er mogen maximaal 50 mensen tegelijkertijd in het water. “We doen dit om de veiligheid te allen tijde te garanderen. Redders vinden is al een uitdaging want het is een echt knelpuntberoep. Omdat Tribe dit moet kunnen faciliteren moet je ook verzekerd zijn. Recreatief jaarlidmaatschap bij Tribe kost 20 euro. Deelnamekost voor het openwaterwemmen uitgezonderd verzekering is 25 euro en is rechtstreeks aan Tribe te betalen. Voor dat geld kan je dan een hele zomer op de aangegeven momenten gaan zwemmen.”

Daarnaast zijn er nog enkele zaken waar je rekening mee moet houden. Zo moet je zwemmen met een boei, is een wetsuit verplicht bij een watertemperatuur tot 18°C en aangeraden tot 23°C, en moet je je steeds vooraf aanmelden via een platform.

Wildzwemmers

Wie hoopte op een oplossing op warme dagen is eraan voor de moeite. Bij een hittegolf kan je hier dus niet zomaar in het water springen. Vreest de stad dan opnieuw voor ‘wildzwemmers’ aan Brasserie Canal? “Dat is en blijft verboden. Wellicht zullen er mensen zijn die daar op warme zomerdagen in het kanaal springen. Ik kan er alleen maar op blijven hameren dat dat niet mag en zelfs gevaarlijk is (de brandweer moest de voorbije jaren meermaals uitrijden om zwemmers op de kant te helpen, red.). Je weet niet wat daar onder het wateroppervlak ligt. Overtredingen kunnen daar trouwens gasboetes opleveren”, benadrukt El Boudaati.

Verkoeling in de stad kan je wel vinden aan de verschillende speelfonteinen. Daar vinden menig kind en jongeren verfrissing op hete dagen.

Afgelopen jaren was er meermaals het zwem- en captatieverbod in het insteekdok. De oorzaak daarvan is blauwalg. Een giftige alg die opduikt bij warm weer. “Indien dat daar dit jaar het geval is zullen zwemmers en de club elkaar moeten vinden. We willen het dit jaar voor een eerste keer faciliteren en zien wat goed loopt of wat niet met het oog op mogelijke uitbreiding de volgende jaren”, besluit de sportschepen. Meer informatie op www.triatlon.be/openwater.

