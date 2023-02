Viki De Cremer bouwt aan carrière als scheidsrechter: “Steeds beter en sterker worden”

VilvoordeNadat haar veelbelovende voetbalcarrière door een zware blessure was beëindigd, zocht Viki De Cremer een nieuwe uitdaging. In het spoor van broer en topref Wesli koos ze voor de rol van de ‘vrouw in het zwart’. Dit weekend maakt ze haar debuut als vierde official in een profwedstrijd bij de mannen.

“Ik was bijna altijd het enige meisje in de ploeg”, zegt Viki. “Ik ben een geboren en getogen Vilvoordse en speelde bij Peutie, Vilvoorde, Borght en Wemmel. Enkel bij Borght was ik niet alleen als meisje. Op mijn twaalfde moest ik op zoek naar een nieuwe club, want gemengde teams waren op die leeftijd verboden. Zo kwam ik bij White Star Woluwe terecht.”

White Star is sinds jaar en dag actief op het hoogste niveau van het nationale vrouwenvoetbal. “Ik was 15 toen ik in de eerste ploeg meespeelde”, zegt Viki daarover. Niets leek een loopbaan aan de top in de weg te staan. Een blessure bracht helaas een einde aan haar leven als voetballer. Stilzitten is echter niks voor haar.

Leermomenten

“Eerst ging het me erom om opnieuw te kunnen bewegen en sporten”, verklaart Viki haar keuze om scheidsrechter te worden. “Ik was 21 en zag het als een hobby.” De ambitie van de topsporter dook echter vlug weer op. De weg naar boven was ingezet. “Ik ben blij met het parcours dat ik sindsdien heb afgelegd”, zegt ze daarover. “Zowel de goede momenten als de leermomenten hebben daarbij hun plaats.”

Dat ze het moeilijker heeft om de piramide te beklimmen dan mannelijke collega’s, wil Viki niet zeggen. “Het systeem is een beetje veranderd sinds mijn broer eraan begon. Toen kon je vaker een niveau opschuiven. Nu kan dat alleen maar aan het begin van het seizoen en op nieuwjaar. Dat maakt vergelijken onmogelijk.” Daarbovenop kiest ze haar eigen tempo: “Toen ik mijn debuut mocht maken bij de senioren, heb ik zelf gekozen om het nog even bij jeugdwedstrijden te houden. Ik vond dat ik nog veel te leren had.”

‘Vierde man’

Ondertussen is Viki 29 en scheidsrechter op het hoogste niveau van het (mannelijk) amateurvoetbal. Komend weekend komt ze voor het eerst in actie bij de profs. Bij de wedstrijd tussen Deinze en de beloften van Anderlecht is ze de vierde ref. “Claudine Brohet is de enige vrouw die het me voordeed,” zegt Viki daarover. “Zij was in 2005 enkele keren ‘vierde man’ in eerste en tweede klasse.”

“Ook bij het damesvoetbal ben ik ref op het hoogste niveau. Daar mik ik op een internationale carrière”, besluit Viki. “Elke kans grijpen om beter en sterker worden, daar draait het voor mij om.”

