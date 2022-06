Vijftiger dreigt voor 14e keer veroordeeld te worden

Eind 2021 merkte een winkelbediende van het Krëfel-filiaal in Vilvoorde hem op toen hij daar een muziekbox en oortjes trachtte te stelen. De vijftiger had de winkel zonder buit verlaten maar was vervolgens de vlakbij gelegen Brico-winkel binnengestapt en had daar werkmateriaal ontvreemd. Hij kon aan de uitgang tegengehouden en opgepakt worden. “Meneer is na zijn arrestatie voor deze feiten vrijgelaten onder voorwaarden en heeft die voorwaarden op geen enkel moment nageleefd”, merkte het parket op. “Erger: hij heeft hij sindsdien al nieuwe feiten gepleegd.” Daarom werd een effectieve celstraf van 18 maanden gevorderd.

Overlijden moeder

“Mijn cliënt kampt al sinds kort na zijn aankomst in België in 1992 met een heroïneverslaving, die hij deels heeft gefinancierd met winkeldiefstallen”, aldus de verdediging. “In 2020 had hij na een laatste gevangenisstraf van vijf jaar werk gevonden in de horeca maar op korte tijd heeft hij dan een arbeidsongeval gehad, is de coronapandemie begonnen, en is zijn moeder overleden. Door die omstandigheden is hij hervallen in zijn verslaving. Een behandeling voor zijn drugproblematiek lijkt me nuttiger dan een effectieve gevangenisstraf.” Uitspraak op 28 juni.