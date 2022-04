Vijftig vluchtelingen verlaten kraakpand en zijn nu spoorloos

De woningen en het café dat al jaar en dag leegstaat langs de Schaarbeeklei is in handen van de Vlaamse Waterweg. “Maar die panden zijn echt krotten en ze worden binnenkort zelfs met de grond gelijk gemaakt”, wist burgemeester Hans Bonte ruim een week geleden te vertellen. De vluchtelingen hadden tot vandaag de tijd om te vertrekken. Gisteren kreeg de Vilvoordse burgemeester van de politiediensten te horen dat er geen enkele persoon meer aanwezig was. “De huiseigenaar is op dit moment volop bezig de panden af te sluiten.”

Sloopwerken klaar half mei

Kinderen en volwassenen verdwenen met noorderzon

Burgemeester Hans Bonte: “Dit geeft een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik opgelucht dat er geen harde hand nodig is om de panden te ontruimen. Het is goed dat er met de ontruiming een einde komt aan de erbarmelijke omstandigheden waarin deze groep vluchtelingen leefde. Maar dat ze nu van de radar verdwijnen stelt ook niet gerust. Bij ons weten worden ze niet opgevangen door de federale voorzieningen en dat maakt mij ongerust over het lot van deze groep Moldaviers. Onder hen waren trouwens ook verschillende kinderen.” Volgens hem was er afgelopen weekend intens contact met Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. Het zal later nog moeten blijken of de vluchtelingen hun weg vinden naar de aanmeldingsposten voor vluchtelingen. “We kunnen enkel maar hopen dat ze niet van de regen in de drup zijn terecht gekomen.”