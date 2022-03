Vierde stunt van Vilvoordse Vedetten voor goede doelen “Gigantisch dartstoernooi”

En of we hen gemist hebben: kapper Sven Corbeel en kok Pieter Jacobs staken hun hoofden weer bij elkaar om hun meest over-the-top ideeën de vrije loop te laten. “Deze keer organiseren we een reuzen dartstoernooi onder de ‘Vilvoordse Vedetten’, om geld in te zamelen voor drie lokale goede doelen. We ontploffen van de ideeën en beseffen dat we onszelf wat moeten inhouden”, lacht Corbeel. “In elk geval ligt er al veel vast en willen we de mensen nu al warm maken voor het evenement”, aldus Jacobs. “We vroegen aan zelfstandigen uit Vilvoorde of met een link aan Vilvoorde of ze zin hadden om deel uit te maken van onze teams. Daar kwam meer positieve respons op dan we hoopten. Er zijn 32 plekken te vullen en ze zijn allemaal bezet. Pieter en ik hebben onze eigen plekken zelfs al afgestaan”, zegt Corbeel. Onder de spelers zitten zowel deelnemers die we bij de basketbalmatch op z’n Amerikaans al zagen zweten als nieuwelingen. Maar allemaal met een hart voor Vilvoorde en de goede doelen.