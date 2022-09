Verwendag bij Bib Vilvoorde

vilvoorde DPD opent officieel de deuren. “We sorteren hier 20.000 pakketten per uur. Alle Belgische DPD pakketten komen langs Vilvoorde”

DPD de internationale pakketjesdienst is officieel open in Vilvoorde. De enige HUB met daarbovenop een depot in heel de BeNeLux is een feit. “We kunnen wel 20.000 pakketjes sorteren per uur. Momenteel draaien we nog niet op volle kracht maar de capaciteit is er wel”, benadrukt kersverse CEO Richard de Haas.

22 september