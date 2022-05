Verpleegster gebruikt bankkaart van palliatieve patiënt

Woonzorgcentrum

Uiteindelijk haalde ze op 1 april van vorig jaar 620 euro af en gaf ze het aan de man voor wie het bedoeld was. Daarna maakte ze echter een kapitale fout. Bewakingsbeelden toonden aan dat ze met die bankkaart inkopen ging doen in een dierenwinkel. Toen alles uitkwam werd ze op staande voet ontslagen. “Waarom zou je dat toch doen? Een verpleegster moet iemand verzorgen, geen geld afhandig maken”, haalde de procureur toen uit. “Bovendien hoor ik nu dat ze in een woonzorgcentrum werkt. Dat is toch echt de kat bij de melk zetten!”

Strafregister

Haar advocaat had om de vrijspraak verzocht. “Mijn cliënte zit in een moeilijke thuissituatie met een zieke man en kinderen. Ze is ontslagen wat een enorme klap was. Nooit had ze de intentie om te stelen”, klonk het. “Daarom vragen we de vrijspraak en in ondergeschikte orde de opschorting.” Dit vond de rechtbank enkele bruggen te ver. Wel oordeelde de rechter dat een werkstraf -en dus geen vermelding op haar strafregister- het meest geschikt as voor haar verdere toekomst. Indien ze de 70 uur niet uitvoert binnen een jaar wacht haar een vervangende gevangenisstraf van 1 jaar.