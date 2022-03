VERKEER: Stuk medialaan aan op- en afrittencomplex afgesloten vanaf 19 maart

Brussel/Rand/Pajottenland Vijf weekend­tips in Brussel, de Rand en het Pajotten­land: van superhel­den ontmoeten tot carnavals­fees­ten

Nog geen plannen in het weekend van 5 en 6 maart? Dan helpen we je graag op weg, zeker nu we opnieuw volop mogen feesten en samenkomen. In het Pajottenland, de Vlaamse Rand en Brussel valt er zoals gewoonlijk heel wat te beleven. Denk maar aan Comic Con, een mini-indoorfestival voor rock liefhebbers of een pré Carnaval Halle fuif. Check hieronder alvast al onze weekendtips voor het weekend van 5 en 6 maart.

4 maart