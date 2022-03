VERKEER: Medialaan onderbroken aan op- en afrittencomplex R0

Momenteel is een stuk van de Medialaan afgesloten. In Vilvoorde kan je het complex enkel gebruiken via de Tyraslaan en de Indringingsweg. Er is een omleiding aangegeven van afrit Grimbergen naar Vilvoorde en de afrit Brucargo is ook een optie. Vanaf 4 april is doorgang voor gemotoriseerd verkeer opnieuw mogelijk.