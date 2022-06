Verbroederingsbezoek loopt op z’n einde. “Zij komen ook eens naar België”

Eppegem/Vilvoorde Doodrijder Merel De Prins legt zich niet neer bij veroorde­ling voor belaging

Muhammed Aytekin (25), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor belaging. Dat wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. De Brusselse correctionele rechtbank had de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij een jonge vrouw met wie hij een korte verhouding had gehad, had bestookt met berichten en ongewenste telefoontjes.

9 juni