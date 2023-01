Veertig jaar en 35e veroordeling al in zicht voor inbreker: “Hij leert zijn les blijkbaar niet”

In de nacht van 15 op 16 november verwittigde een getuige de Vilvoordse politie omdat hij een man in de bestuurderskabine van een bestelwagen had zien kruipen. Hierna had hij de laadruimte geopend en er drie slijpschijven uitgehaald. Toen de politie een minuut later ter plaatse kwam, trof ze in de bestelwagen de 40-jarige R.K. aan. “Die beweerde dat hij enkel op zoek was naar een slaapplaats maar vond het bij zijn verhoor wel nodig doodsbedreigingen te uiten aan het adres van de moeder van de OCMW-medewerker die hem zogezegd ten onrechte uit zijn flat had gezet”, zei het parket. “Meneer is al 34 maal veroordeeld voor onder meer drugs, diefstallen, bendevorming, weerspannigheid, en opzettelijke slagen aan agenten. Hij leert zijn les blijkbaar maar niet.”