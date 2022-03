Vanessa (43) goot 320 originele uitstappen in België en Nederland in een boek: “We testten alles van begin tot eind zelf uit”

vilvoorde, hofstadeVanessa Sanders (43) uit Hofstade/Vilvoorde heeft een fulltime job als leerlingbegeleidster in het onderwijs, maar heeft ook een passie voor ‘eropuit trekken’. Haar tips vind je niet in de gebruikelijke lijsten, dus goot ze die zelf in een boek, en dat werd zelfs opgepikt door uitgeverij Lannoo. Intussen ligt ‘Nooitgedachtland, 320 originele uitstapjes en overnachtingen’ in de winkel.

“Sommigen gaan lopen, zitten in de fitness of kijken series op televisie. Ik hou ervan om uitstapjes uit te dokteren. Ik geniet van het opzoekwerk dat eraan voorafgaat en ik kan er euforisch van worden als de uitstap, het restaurant of de overnachting me een voldaan gevoel geeft. Al onze tips van de afgelopen twee jaren zitten in het boek. Mijn gezin testte alles met veel plezier uit. Alleen de zaken die wij echt de moeite vonden en een goede prijs/kwaliteitverhouding hebben, staan er in. We testten er dus ook uit die het boek niet haalden.”

Al van kinds af aan houdt ze van leuke uitstapjes en dan vooral van nieuwigheden om te ontdekken. “Naar een pretpark gaan? Graag! Als dat er dan eentje was dat mijn klasgenootjes niet kenden vond ik het nog leuker”, glundert Vanessa. “Het opzoeken en ontdekken vind ik geweldig. Ik postte foto’s van onze uitstapjes op mijn eigen Facebookprofiel en vrienden zeiden: ‘Doe daar wat mee! Maak een website.’ Ik overwoog het en maakte er vier jaar geleden effectief werk van. Nooit gedacht dat dat zoveel succes zou hebben. ‘Zo leuk! Schrijf je daar geen boek over?’ waren de reacties. In december 2020 besloot ik dat dan ook te doen. In januari 2021 startte ik met schrijven. Dagelijks was ik er van 22 tot 1 uur ‘s nachts mee in de weer. Testten we in het weekend uitstappen uit? Dan zat ik erna nog te typen voor het boek. In juli 2021 was het klaar. Onze zoon zei dat hij zijn mama precies zes maanden niet zag. Al testten we de uitjes natuurlijk wel samen uit”, lacht ze.

Ze stuurde het zonder enige verwachting door naar acht uitgeverijen en kreeg in september al een paar positieve antwoorden. “Waaronder van Lannoo. Als zo’n uitgever je een ‘go’ geeft, dan twijfel je niet. Nu het uit is voelt het nog steeds heel raar. Heel onwezenlijk vooral. Maar ik ben heel tevreden over het resultaat en over de ondersteuning van Lannoo.” Ook standaard Boekhandel kocht meteen een deel van de druk op.

Wat mag je verwachten?

“Eigenlijk zijn het kant en klare uitstappen die je kan doen. Zit je op een ochtend met een huilend kind en denk je: ‘We moeten de deur uit en er wat leuks van maken?’, dan pak je het boek en je vindt gegarandeerd inspiratie. Drukbezette ouders die wel graag weggaan maar geen tijd willen verdoen aan opzoekwerk, moéten dit boek gewoon hebben”, promoot Vanessa. Het is opgedeeld in drie categorieën: restaurant, uitstap en overnachting. Die zijn vervolgens opgedeeld in subcategorieën, elke tip beschikt over uitleg en een QR-code die je tot de plek in kwestie leidt, en achteraan vind je een overzicht op basis van ligging. Zo kan je meteen een restaurant koppelen aan de uitstap die je eerder in die buurt plande. “Mijn man houdt van sport en adrenaline, onze zoon van tien staat garant voor het kidsproofgehalte en ik hou van restaurantjes, escaperooms, VR en cultuur. Een ideale mix dus.” De uitstappen bevinden zich voor 70% in België, voor 30% in Nederland en er zijn er 3 in Luxemburg en 2 in Frankrijk.

In het boek staan veel primeurs die niet op de website staan. Speciaal voor ons wil ze toch een tipje van de sluier oplichten. “Mijn eigen favoriet is Doloris in Tilburg. Daar had ik een Wauw-gevoel en iedereen die ik het aanraadde is er ook dolenthousiast over. Een niet na te maken combinatie van een labyrint en kunst op maat voor volwassenen. Je voelt een grote onwetendheid, en voelt echt van alles: blij, triest, overweldigd, ontroerd,... een heel speciale ervaring.” En ook hier in de buurt heeft ze een aanrader voor kinderen: De Betovering. Een doe-wandeling voor kinderen of Koezio, een aan te raden groepsactiviteit. Ideaal voor een teambuilding bijvoorbeeld. Maar ook verder weg eet je bijvoorbeeld lekkere sushi in een prachtige kelder in de winkelstraat van Antwerpen. Een prachtige plek onder de grond waar je anders zo voorbij zou wandelen. En zo kan ik nog wel even doorgaan”, zegt ze enthousiast.

Ze heeft zoveel inspiratie dat ze al aan een tweede boek bezig is. “Al ga ik het deze keer wat rustiger aan doen”, besluit ze.

Zelf interesse in het boek?

Volledig scherm Nooit gedacht land © Marc Baert