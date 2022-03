Van voorzitter Jong N-VA Vilvoorde naar nationaal Voorzitter Jong N-VA: Jeroen Bergers wint verkiezing

Afgelopen zondag lieten 228 jongeren zich horen in Dworp. Er waren twee kandidaten om nationaal voorzitter te worden. Glenn De Waele uit Waregem en Jeroen Bergers uit Vilvoorde. Die laatste ging met 57% van de stemmen aan de haal. “Ik hoopte op de overwinning, toch was het natuurlijk erg spannend. De ontlading achteraf was groot. Mijn overwinningsfeestje is doorgegaan, al was het zonder mij. Ik was stik kapot en ben ziek in mijn bed gekropen. Dat halen we nog wel eens in”, lacht hij.

Wat we van hem mogen verwachten de komende drie jaren? “Ik ben een activist in hart en nieren en ik ben altijd te vinden voor ludieke acties. De vinger op de politieke wonde leggen, dat zal zeker niet ontbreken.” We zagen hem al eerder bij ludieke acties als de stickers met ramen op toen passagiers enkel aan open ramen mochten zitten op de trein, de ‘Fuck Vivaldi-condooms’ in Londerzeel en acties in Brussel tegen onder andere de Brusselse stadstol.

Opvolging gezocht als voorzitter in Vilvoorde

Bergers is al even voorzitter van Jong-N-VA Vilvoorde, daar gaan ze opnieuw moeten stemmen om een opvolger te vinden voor Jeroen. “Al verlaat ik het schip niet. We hebben de afgelopen jaren veel acties gedaan in Vilvoorde, het is een toffe ploeg die goed aan het rollen is, ik blijf graag nog aan boord in mijn thuisstad.”

