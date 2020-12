Van “invoeren in Vlaanderen” tot “pestbelasting”: Vlaamse randgemeenten reageren verdeeld op Brusselse kilometerheffing

Vilvoorde Werken aan eerste klimaat­straat in Vilvoorde van start

30 november De Wilgenstraat wordt de eerste klimaatstraat in Vilvoorde. Het wordt het pilootproject waarna er nog verschillende zullen volgen. “Hoeveel realisaties er zullen volgen, is nog niet duidelijk. We pakken project per project aan en wat mij betreft is dit geen eindige actie”, vertelt schepen Barbara De bakker (Groen).