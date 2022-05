V-pas vervangt vrijetijdspas en breidt uit. Al 2.300 kinderen en jongeren ontvingen hem

Melsbroek Grote kranen hijsen fietsbrug over Haacht­sesteen­weg: fietsers kunnen er vanaf eind juni over rijden

Op de Haachtsesteenweg in Melsbroek, vlak bij het kruispunt met de Luchthavenlaan, is dinsdagavond laat de fietsbrug over de weg gehesen. Vanaf eind juni kan erover gefietst worden.

9:07