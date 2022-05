Uitbater Horse House, Wim Cloots ontwaakt uit coma

Een week nadat Wim Cloots een serieuze val van de trap maakte en in coma lag in UZ Brussel, is Wim Cloots langzaam aan het ontwaken. Volgens zijn vader Marcel, kampt Wim al een tijdje met problemen aan zijn hartspier, neemt hij daarvoor medicatie waardoor zijn bloeddruk stijgt en mogelijks was dat te linken aan het moment dat Wim zich onwel voelde worden ‘s nachts. Zondagochtend 1 mei maakte hij zijn vrouw Judith rond 4.15 uur wakker omdat hij zich niet goed voelde. Wim wilde zich even verfrissen in de badkamer, maar tuimelde via de trap van de zolderverdieping naar de eerste verdieping. Enkele treden lager botste hij met zijn hoofd tegen houtwerk. De reanimatie werd ingezet door zijn vrouw en later overgenomen door de hulpdiensten.