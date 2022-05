Uitbater bekend paardensteakrestaurant Horse House in kunstmatige coma na val van trap: “We hopen dat hij hier goed uit komt”

Vilvoorde/Eppegem Pas donderdag uitspraak in stalkings­dos­sier van doodrijder Merel De Prins

Muhammed Aytekin (27) — de man die in 2015 in Vilvoorde de 12-jarige Merel De Prins doodreed met een rijverbod op zak en vervolgens naar het buitenland vluchtte — kent pas donderdag zijn straf in een dossier van stalking.

