Tweedehands Kinderboetiek Marie-Fien in Leuvensestraat stopt

In mei vorig jaar startte Lieze De Neef haar zaak op via Broeilab (Een groep ondernemers die huurders en startende ondernemers aan elkaar koppelen en aan een lagere huur de mogelijkheid geven om uit te dokteren of het zelfstandige leven iets voor hen is, red.). Vandaag gaf ze via haar Facebookpagina aan dat ze er mee gaat stoppen. De reden? Het zijn er eigenlijk verschillende op een rijtje. “De combinatie met mijn kindjes, een fulltime job, het pand dat in de toekomst gesloopt zal worden en de moeilijkheid om een betaalbaar ander pand te vinden, een nieuwe uitdaging als hoofdjob én dan nog eens problemen met de elektriciteit op de koop toe. Dat was er te veel aan.”