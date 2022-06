Tweede Vilvoordse kapper in één week tijd viert honderdste verjaardag: Proficiat Jan!

Wat is dé methode om gezond en gelukkig honderd jaar te kunnen worden? Misschien is het aan de kappers gegund? Beiden waren tijdens hun werkende jaren verknocht aan de stiel. Of moet je een zaak uitbaten in de Leuvensestraat? Want ook dat was bij beiden het geval. Jan kent Henriette dan ook van vroeger, ze waren zowat buren. Of zit er toch iets in het water hier in de Zennestad en is deze oude industriestad toch niet zo ongezond als we denken? Dan is het velen gegund om honderd te worden. Zo kwiek als Henriette nog steeds is, zo goed ziet ook Jan er nog uit. “Je zou hem lang geen honderd jaar geven”, lacht schepen Katrien Vaes (Open Vld) die hem in de bloemetjes komt zetten. “Mocht hij zeggen dat hij tachtig is, hij zou er mee wegkomen!”