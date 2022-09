Twee katten met symptomen van vergiftiging naar dierenarts

vilvoordeKommer en kwel in de Olmstraat in Vilvoorde op donderdag. “Onze kat Loulou lag in de tuin bij de buurvrouw. Ik dacht eerst dat ze aangereden was maar ze had stuiptrekkingen en wat verderop lag de rosse kater die hier ook al een hele poos verblijft met dezelfde symptomen”, vertelt Laila Ouahabi na.

Laila bracht de twee katten meteen naar de dierenarts in de hoop ze te redden. Intussen verwittigde ze via sociale media voor mogelijke vergiftiging van de katten in de buurt. “De dierenarts dacht ook meteen aan vergiftiging. Er werd meteen medicatie toegediend. Al vreesden we samen voor het ergste. De stuipen, de lage lichaamstemperatuur van de diertjes, veel hoop was er niet.”

Maar vanochtend was er beter nieuws. Loulou mag naar huis. “En in de namiddag mag ik de rosse kater ook ophalen. Wat een opluchting. Voor mij, maar vooral ook voor de kinderen.” Waar het misliep is nog niet duidelijk. “Mogelijks gaat het om vergif dat doelbewust is neergelegd. Of hebben de katten van een vergiftigde rat gegeten? Het huis van een van de buren wordt helemaal gereinigd, mogelijk ook chemisch. Kwam er product op hun vacht en likten ze dat af bij het wassen? Ik weet het niet. Mocht het zijn dat iemand de katten bewust vergiftigde: dat is het smerigste wat je kan doen.”

De rosse kater belandde eerder ook al eens op Facebook. “Hij zit hier al maanden. Plots zat hij hier. Hij is gecastreerd maar niemand weet wie z’n baasje is. Volgens de dierenarts is hij niet gechipt maar is het ook geen verwaarloosde kat. En intussen zijn hij en Loulou al dikke maatjes.”

