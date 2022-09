Twee incidenten tijdens matchen Infinity FC Vilvoorde: “Gebeurtenissen kaderen in groter probleem”

VilvoordeTijdens twee wedstrijden van voetbalclub Infinity FC Vilvoorde vonden er incidenten plaats. In een geval stormden de supporters van het andere team het veld op, en op het andere ontaarde de wedstrijd in een vechtpartij naar aanleiding van racistische opmerkingen. Volgens voorzitter Carim Fnine kaderen beide incidenten in een groter probleem.

De voetbalwedstrijd van de U17 van Infity FC Vilvoorde op 18 september werd ontsierd door supporters van de tegenstanders die het veld opkwamen. Uit het rapport van de scheidsrechter zou blijken dat enkele van de jonge spelers van Vilvoorde in wurggreep werden gehouden door hen. Ook de match van de seniorploeg ontaarde in een vechtpartij, nadat enkele supporters van de tegenpartij racistische opmerkingen zouden gemaakt hebben. Ook dat zou opgenomen zijn in het scheidsrechtersrapport.

Maar volgens Carim Fnine, voorzitter van Infinity FC Vilvoorde, is er meer aan de hand. “De laatste twee jaar zien we dat het mondeling en fysiek geweld in het voetbal toeneemt, en dat zowel op professioneel als amateurniveau. Het wordt steeds erger en erger.” Naar oorzaken is het raden, maar Fnine kan er wel enkele bedenken. “Onze samenleving wordt onverdraagzamer. We merken dat er steeds vaker clichés verspreid worden over bepaalde bevolkingsgroepen.”

Straffeloosheid

Maar de voorzitter hekelt ook de straffeloosheid die heerst bij sommige supporters. “Bij incidenten zoals ze zich afspeelden tijdens onze matchen, betalen de clubs een boete van enkele honderden euro’s. Maar de supporters die zich schuldig maakten aan het ongepaste gedrag, kunnen de week nadien gewoon hetzelfde doen tijdens een andere match. Daar moet iets aan gedaan worden. Het racisme, mondeling en fysiek geweld van enkelingen hebben een zware impact op de spelers, de staff en het imago van de hele voetbalclub.”

“Er is echter geen eenvoudige oplossing”, gaat hij verder. “Bij mondeling geweld kunnen we de spelers, staff en supporters wel aanleren hoe ze op een gepaste manier moeten reageren. Bij fysiek geweld is dat een stuk lastiger, want je moet ook kunnen bewijzen dat je zelf niet in fout bent geweest. En ook voor de scheidsrechters is het niet even simpel. Zij durven niet altijd een wedstrijd stilleggen omdat er bijvoorbeeld racistische opmerkingen worden gemaakt, uit angst voor de reacties uit de tribune.”

Als oplossing kijkt Fnine vooral naar het milieu waar de spelers en supporters uit voortkomen. “Als de ouders, familie of vrienden bepaalde clichés verspreidden over andere bevolkingsgroepen, is het makkelijk om die over te nemen. Ouders zouden hun kinderen moeten aanleren dat zulk gedrag onaanvaardbaar is, en hetzelfde geldt voor voetbalclubs en hun spelers en staff. En dat voor mensen van eender welke afkomst, of je nu in België of elders bent geboren. Alleen zo kunnen we het toenemend geweld in het voetbal een halt toeroepen.”

