Tuchthuis AR, nieuwe tentoonstelling van zeven kunstenaars die je niet mag missen

Het tuchthuis is niet altijd toegankelijk. Jammer want een deel van ‘de correctie’ is nog steeds in bijna exact dezelfde staat als dat ze ooit verlaten werd. Grafitti’s van gevangenen, bevuilde muren, oude deuren en luikjes, veel duiven die er hun intrek namen. Maar het stuk geschiedenis bezoeken kan je amper. Met deze nieuwe tentoonstelling kan dat wel. Dag en nacht. En vooral digitaal. Het contrast kan niet groter zijn. Zeven geselecteerde kunstenaars werkten met AR oftewel augmented reality. Toegevoegde beelden of audiofragmenten aan de werkelijkheid. Je kan dus zelf met je tablet of smartphone aan de slag om te genieten van de gratis tentoonstelling.