Trots op Vilvoorde: (W)arm-Kracht sleept Damiaanprijs in de wacht

vilvoorde, leuven(W)arm-Kracht sleepte zonet de Damiaanprijs in de wacht in Leuven. Het kernteam kreeg een bronzen beeldje van Damiaan mee naar huis als dank voor hun inzet.

“We schreven onze vzw dit jaar voor het eerst in om kans te maken op de Damiaanprijs. Het was meteen eerste keer goede keer, want daarnet werden wij de laureaten”, zegt Luk Hollebecq, coördinator bij (W)arm-Kracht.

(W)arm-Kracht zet zich in voor mensen in armoede van in en rond Vilvoorde. “Wij houden een wekelijkse voedselbedeling, zamelen kledij en pampers in, organiseren warme momenten van samenzijn en houden onder andere een keer per maand een repair café”, legt Hollebecq uit. De vzw bestaat sinds 2010, werd in eigen stad al gelauwerd voor hun inzet en vandaag kregen ze nog eens een extra bevestiging voor hun inzet in de Sint-Antoniuskapel in Leuven waar ze de Damiaanprijs persoonlijk overhandigd kregen.

Delegatie-overste van de paters van de Heilige Harten, Jef Tops: “De talrijke vrijwilligers van (W)arm-kracht vzw brengen mensen samen, zetten ontmoeting centraal, organiseren talrijke activiteiten, scheppen nieuwe kansen, laten mensen opnieuw in zichzelf geloven, omringen mensen met warmte en geven hun nieuwe kracht, net als Damiaan. Daarom verdienen ze deze Damiaanprijs 2022, een bronzen beeldje van Leuvense kunstenaar Willy Peeters.”

Locatie gezocht

De vzw is trouwens nog op zoek naar een nieuwe locatie. Wie suggesties heeft om een ruimte ter beschikking wil stellen is zeker welkom. “Vooral voor het opslaan en het sorteren van de ingezamelde kledij zoeken we een ruimte van 80 of 100 m2. Extra plaats om ontmoetingsmomenten te laten plaatsvinden is ook altijd mooi meegenomen.”

Bezoek de website van (W)armkracht om meer over de werking te weten te komen www.warmkracht.be.