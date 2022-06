Trio verdacht van diefstal brandstof: “Pijpleiding blootgegraven en gasolie weggepompt”

Pijpleiding bloot

Van waar de drukverlaging kwam werd duidelijk na een onderzoek in het Tangebeekbos. Daar stelden de politiediensten vast dat er een pijpleiding was blootgegraven, dat er een buis was gelast op de leiding en van daaruit gasolie werd weggepompt naar een citerne. Het onderzoek leidde naar drie verdachten uit Vilvoorde en Ninove, wiens voertuigen regelmatig waren opgedoken op ANPR-camera’s in de omgeving. Op 7 december kon de politie ook een voertuig onderscheppen, waarin zes tanks stonden waarin telkens 1.000 liter in kon. Daarop volgden huiszoekingen bij de drie verdachten, waarbij gsm’s werden aangetroffen. In die gsm’s trof de politie ook berichten aan over de prijs van gasolie. Het parket vordert nu gevangenisstraffen van drie jaar tegen het drietal. “Dit was een georganiseerde bende die met kennis van zaken handelde”, aldus het parket. “Dit gaat om zeer ernstige feiten, die een groot gevaar betekenden voor de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu.”

Ontkennen

De drie verdachten ontkenden echter dat ze iets te maken hadden met de brandstofdiefstal. Voor één van de drie was er volgens zijn advocaat geen enkel bewijs dat hij op de plaats van de feiten was geweest. “De wagen van mijn cliënt is wel gecapteerd door de ANPR-camera’s op het moment van de feiten, maar slechts éénmaal in de omgeving van het Tangebeekbos”, aldus Dimitri de Béco, de advocaat van een tweede verdachte. “Mijn cliënt was veel bezig met de aan- en verkoop van brandstof. Misschien was dat louche maar hij was zeker niet betrokken bij deze praktijken. Bij een huiszoeking werd ook niets verdachts aangetroffen. Minstens op basis van twijfel dient hij te worden vrijgesproken.” De derde verdachte erkende dat hij afgetapte gasolie had aangekocht en doorverkocht, maar betwistte ook elke betrokkenheid bij de diefstal zelf. “Op zijn gsm is een bericht gevonden waarin gevraagd wordt of hij interesse heeft om in het zwart gasolie aan te kopen”, zei zijn advocaat. “Hij heeft trouwens aan de politie alle informatie gegeven die hij over de echte dieven had.” Uitspraak op 29 juni.