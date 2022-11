‘Tous ensemble’, maar niet in Vilvoorde want Voetbalbond annuleert officieel WK-dorp: “Veel minder tickets verkocht dan verhoopt”

VilvoordeEr komt dan toch geen fandorp van de Rode Duivels in Vilvoorde. De Belgische Voetbalbond heeft beslist om het WK-dorp ‘The Desert’ op de Asiat-site te annuleren wegens de tegenvallende ticketverkoop. Ook elders werden al WK-dorpen geschrapt omdat er veel minder interesse in was in vergelijking met de vorige grote tornooien.

Vorige week woensdag nog liet de Belgische Voetbalbond weten dat de ticketverkoop voor The Desert maar traag op gang kwam, maar hoopte men dat de bekendmaking van de 26-koppige WK-selectie voor de kentering zou zorgen. “En zelfs indien de tickets ook vanaf dan niet als zoete broodjes zouden verkopen, zal ‘The Desert’ niet geannuleerd worden”, klonk het overtuigd. Maar exact een week later komt de Voetbalbond daarop terug. Woensdagochtend liet de Bond namelijk weten dat er dan toch geen officieel WK-dorp op de Asiat-site komt.

Met pijn in het hart

“We hebben echter veel minder tickets verkocht dan verhoopt en moeten vaststellen dat er minder animo dan andere jaren is om het WK op grote schermen te volgen”, zegt Manu Leroy van de KBVB. “Het is daarom met pijn in het hart dat we de stekker moeten trekken uit de organisatie van ons fan village. We wilden het WK naar de fans brengen met ‘The Desert’ omdat het voor de meeste fans niet mogelijk was om naar Qatar te reizen.”

Eerder werden ook al de WK-dorpen in de Nekkerhal in Mechelen, in de sporthal van het atheneum in Lokeren en Bar Qatar in de Kempen geschrapt wegens de tegenvallende interesse. Vorige week nog liet de Belgische Voetbalbond weten dat ‘The Desert' in Vilvoorde zeker de deuren zou openen, maar dat blijkt nu dus toch niet het geval. Wie toch al tickets gekocht had, krijgt die terugbetaald.

Eigen reporters

De KBVB laat weten dat het het WK zelf op de voet zal volgen en dat het - net als bij het EK in 2021 - drie eigen reporters heeft die de Rode Duivels ‘behind the scenes’ zullen volgen. Fans kunnen alles bekijken via de officiële RBFA-app van de Voetbalbond. “Onze 3 eigen reporters zullen vanuit Qatar de dagelijkse activiteiten van onze Rode Duivels verslaan: aan de ontbijttafel, op de massagetafel, vanop de training,… De fans krijgen zo een inkijk in het leven van onze Duivels op het WK. Daarnaast zal onze scan and collect actie blijven lopen en kunnen de jonge fans zich amuseren in onze #DEVILTIME wereld in Roblox.”

Bekijk: het fandorp werd groots aangekondigd

