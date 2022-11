‘Tous ensemble’, maar niet in Vilvoorde: Voetbalbond annuleert officieel WK-dorp. “Veel minder tickets verkocht dan gehoopt”

VilvoordeEr komt dan toch geen fandorp van de Rode Duivels in Vilvoorde. De Belgische Voetbalbond heeft beslist om het WK-dorp ‘The Desert’ op de Asiat-site te annuleren wegens de tegenvallende ticketverkoop. Per wedstrijd was er plaats voor 5.600 fans, maar er werden in totaal slechts 1.000 tickets verkocht. Ook elders werden al fandorpen geschrapt door het uitblijven van de WK-koorts.

Vorige week woensdag nog liet de Belgische Voetbalbond weten dat de ticketverkoop voor The Desert maar traag op gang kwam, maar hoopte men dat de bekendmaking van de 26-koppige WK-selectie voor de kentering zou zorgen. “En zelfs indien de tickets ook vanaf dan niet als zoete broodjes zouden verkopen, zal ‘The Desert’ niet geannuleerd worden”, klonk het toen. “We willen het WK naar de fans brengen omdat velen van hen niet naar Qatar kunnen reizen.” Maar exact een week later komt de Voetbalbond daarop terug. Woensdagochtend liet de Bond namelijk weten dat er dan toch geen officieel WK-dorp op de Asiat-site komt.

Met pijn in het hart

“We hebben namelijk veel minder tickets verkocht dan gehoopt en hebben ook moeten vaststellen dat er minder animo dan andere jaren is om het WK op grote schermen te volgen”, zegt Manu Leroy van de KBVB. “Per wedstrijd was er voor 5.600 fans plaats, maar in totaal werden slechts 1.000 tickets verkocht. Dat komt neer op zo’n 300 à 400 supporters per wedstrijd. Te weinig. Het is daarom met pijn in het hart dat we de stekker uit de organisatie van onze ‘fan village’ moeten trekken.”

Volgens Leroy handelt de Bond zo als een goede huisvader. “Omdat het WK-dorp nog opgebouwd moest worden, hebben we nog niet veel kosten gemaakt. We hadden ook tot het laatste moment of tot na de eerste wedstrijd kunnen wachten om alles af te blazen, maar dan zou het wel heel kostelijk geworden zijn. Deze beslissing is dan ook weloverwogen, hoe jammer ze ook is. Wie toch al tickets gekocht had, krijgt het geld terug.”

Volledig scherm Voor de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels werden slechts 1.000 tickets verkocht, terwijl er voor elke match 5.600 plaatsen waren. © IF

Eerder werden ook al de WK-dorpen in de Nekkerhal in Mechelen, in de sporthal van het atheneum in Lokeren en Bar Qatar in de Kempen geschrapt wegens de tegenvallende ticketverkoop. Volgens Manu Leroy zorgt vooral de timing van het WK voor de mindere interesse. “Een groot tornooi in de winter leidt duidelijk tot minder animo”, vertelt hij. “Na het succesvolle fandorp van de Red Flames in Leuven afgelopen zomer dachten we dat ook The Desert een succes zou worden, maar dat is het dus niet. Van leden van supportersclubs kregen we te horen dat ze de wedstrijden liever thuis of op café volgen.”

Quote Dat er minder animo is, is volgens mij niet alleen het gevolg van de timing, maar ook van het gegeven dat het WK in een omstreden land als Qatar plaats­vindt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit)

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit) betreurt dat het WK-dorp geannuleerd werd. “Al verwijt ik de Voetbalbond niets, maar het is jammer dat er minder animo voor dit tornooi is”, zegt hij. “Dat is volgens mij niet alleen het gevolg van de timing, maar ook van het gegeven dat het WK in een omstreden land als Qatar plaatsvindt. Mogelijk speelt ook de mindere verwachting op succes van onze Rode Duivels op de wereldbeker een rol. Tot slot mogen we ook de impact van de energiecrisis niet vergeten. Veel mensen hebben het steeds moeilijker om rond te komen, dus willen ze liever thuis naar de matchen kijken.”

De Kruitfabriek

Wat verderop in Vilvoorde gaat het WK-dorp in De Kruitfabriek wel gewoon door. Daar is elke wedstrijd voor zowat 500 fans plaats. “Ook hier blijft de stormloop uit, maar we hebben voor de eerste wedstrijd (op woensdag 23 november om 20 uur tegen Canada, red.) wel meer dan de helft van de tickets verkocht”, zegt Didier Cortois van De Kruitfabriek. “We mogen dus niet klagen. Ik denk dat sommige andere organisatoren het wat te groots zagen. Grote hallen met duizenden supporters vullen is namelijk niet evident in deze tijden.”

Wie de wedstrijden in de overdekte en verwarmde Kruitfabriek wil bijwonen, kan nog tickets kopen. Een ticket kost 10 euro.

KIJK. Weinig animo voor WK-dorpen: Bar Qatar wordt geannuleerd (9/11/2022)

KIJK. Het fandorp in Vilvoorde werd groots aangekondigd

