Tot kwart minder restafval sinds invoering gft-container, Zemst koploper

19.000 gezinnen bestelden bij de lancering van de gft-container begin dit jaar meteen een exemplaar. En dat laat zich voelen bij de ophaling van het restafval, dat in duurdere groene zakken opgehaald wordt. Gemiddeld geven inwoners van de Incovo-gemeenten tot een kwart minder restafval mee. In Zemst is de daling nog spectaculairder, want daar is maar liefst een derde van het restafval weggevallen. “Vilvoorde en Machelen kennen iets hogere afvalcijfers dan de meer landelijke gemeenten, maar dat is zeker niet abnormaal”, zeggen Eddy Vranckaert en Ilse Van de Velde, voorzitter en ondervoorzitter van Incovo. “Ook bij hen is er een hele grote stap voorwaarts gezet. We verwachten zelfs dat in de komende maanden deze resultaten nog beter worden. Tot vandaag blijven inwoners bijkomende gft-containers bestellen, waarschijnlijk na enthousiaste reacties van buren.”