Tot 36 maanden cel voor trio dat gasolie aftapt in Tangebeekbos

Vilvoorde Boeren­paard van Rik Poot moet rotonde aan Helden­plein tijdelijk verlaten

22 jaar nadat het boerenpaard van Rik Poot op de rotonde aan het Heldenplein in Vilvoorde geplaatst werd, is het kunstwerk er dinsdagavond weggehaald. Tijdelijk, want in de loop van volgend jaar keert het terug.

6 juli