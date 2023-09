Tine en Jens zetten hun passieproject in de etalage, maar: “Pjeirefretter zal over 100 jaar nog gedronken worden”

Drie onderne­mers sluiten even ‘Pax Horeca’: “Wat is er heerlijker dan een dampende pot mosselen?”

Dat er in Vilvoorde goed te eten en te drinken valt, is alom bekend. Drie instituten uit de horeca in de Zennestad vallen elkaar zaterdag eenmalig in de armen. Restaurant M by Mickles, bar/brouwerij/bakkerij Bar Bâtard en wijnzaak Livino steken dan samen een mosselfeest in elkaar in het zomerse decor van de Asiat-site. “Dit wordt een toffe mix.”