Ticketverkoop Horst. festival gestart

Het is nog even wachten tot de volgende editie van het alternatieve festival Horst. Arts & Music, waar een mix van kunst, muziek en architectuur centraal staat. Geïnteresseerden kunnen alvast 5, 6 en 7 mei noteren in hun agenda. Maar je wacht best niet te lang met tickets bestellen, want de organisatie liet weten dat de verkoop snel gaat. Ongeveer 70% van de tickets voor zaterdag is al de deur uit, en van de campingtickets is al meer dan de helft verkocht.