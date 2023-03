Tickets gaan vlot de deur uit voor kindervoorstelling ‘De Goudschaar’ van Pagadder en Ko

Pagadder en Ko werd vorig jaar opgericht. De toneelvereniging richt zich naar eigen zeggen op een publiek van kinderen van 3 tot 333 jaar. Pagadder staat voor ‘deugniet’ en de Ko verwijst naar Koningslo. Pagadder en Ko is nog maar de tweede toneelvereniging in Vlaanderen die zich met amateurtoneel richt tot kinderen. De bezielers liepen elkaar niet toevallig tegen het lijf bij Het Kinderuur in Sint-Genesius-Rode, de pioniers op dat vlak.

Er zijn 4 voorstellingen gepland. Op zaterdag 25 maart en zondag 26 maart kan je telkens om 14 uur en om 16.30 uur in De Kring in Koningslo terecht voor het stuk. Opgelet: de opvoering om 16.30 uur op zaterdag is al uitverkocht. Tickets bestel je via info@pagadderenko.be of via 0497/69.33.00. Alle andere info en een blik op een trailer van ‘De goudschaar’ vind je via www.pagadderenko.be.