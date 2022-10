‘The Desert’, het officiële WK-fandorp van de Rode Duivels, haalt een stukje Qatar naar Vilvoordse Asiat-site, en dat zal er zo uitzien

Heeft er hier iemand zand nodig? Over twee maanden vind je het met hopen op het Vilvoordse Asiat Park. Want het WK optimaal beleven kan je doen in Qatar bij onze Rode Duivels, óf in onze eigen woestijn in Vilvoorde. De Fan Village krijgt niet voor niets de naam ‘The Desert’. De supporter komt er terecht in een heus woestijndorp dat baadt in de sfeer van een Arabische soek. Er zijn zowel overdekte outdoorlocaties als indoorhallen waar grote schermen hangen. Superieur beeld en perfecte geluidskwaliteit brengen de matchen levensecht tot bij ons. Bars, eetstandjes en heel wat animatie, muziek en StuBru dj’s maken het voetbalfeest compleet.

De fanclub zocht contact met Sportizon en vond bij hen een match. “Aan ons om de geschikte locatie te vinden en die vonden we vrij snel op Asiat Park”, klinkt het bij Sportizon. “Tijdens het evenement zal die zone van de site afgesloten worden voor andere bezoekers, als er geen uitzendingen zijn kan je Asiat Park nog vrij bezoeken, gezien het een publieke plaats is.”

Op grote schermen zal de match kunnen gevolgd worden temidden van cactussen, zand, oosterse tapijten en palmbomen.

Bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn ze evengoed in hun nopjes: “We zijn bijzonder blij dat we onze fervente supporters de gelegenheid kunnen bieden om alle matchen van de Rode Duivels samen te kunnen beleven. En dat dan nog in een kader dat hen het gevoel geeft dat ze in de buurt van het stadion in Qatar vertoeven”, vertelt Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. “Nog meer dan bij de vorige tornooien wilden we een evenement van dit formaat organiseren om fans bijeen te brengen voor een échte wedstrijdbeleving. Veel Belgen krijgen niet de kans om deze wereldbeker in Qatar ter plaatse te volgen. In dit fantastische Fan Village zullen ze alle matchen van de Rode Duivels in de best denkbare omstandigheden kunnen meemaken!”

Bijna 6.000 supporters

En er zal héél wat volk van kunnen genieten. Er is plek voor wel 5.600 bezoekers. Buiten komt een indrukwekkende koepeltent, die krijgt de naam ‘The Plains’, samen met ‘The Dune’, een volledig aangeklede indoorhal, kunnen al meer dan 5.000 supporters tegelijk juichen. In ‘The Oasis’, een aparte VIP-hal, met uiteraard een water- en zandpartij, biedt plek voor 600 VIP-gasten.

De leden van de fanclub konden hun tickets al bestellen sinds vorige week, zij hadden voorrang op de verkoop. Sinds deze week staat de verkoop open voor iedereen die dat wil. Vilvoordenaars zouden ook korting kunnen genieten.

Trotse burgemeester

Burgemeester Hans Bonte is blij dat ‘The Desert’ naar Vilvoorde komt. “Er is geen betere plek te vinden dan in het Asiat Park. Als thuisstad van Rode Duivel Carrasco, in het midden van een zeer divers publiek, en in het hart van het land hopen we op een voetbalfeest zonder voorgaande. We hopen dat het onze duivels goed gaat zodat er veel edities van de voetbalambiance te beleven vallen”, duimt Bonte.

Voor 10 euro geniet je van de sfeer in The Plains, de buitenlocaties en alle animatie eromheen. Voor 5 euro extra kan je ook binnen in The Dune (met indoor bar). De echte fans kunnen een mini-abonnement voor de drie poulewedstrijden op de kop tikken voor 25 euro (outdoor) of 40 euro (indoor).

Tickets

Tickets zijn al te koop via www.rbfa.be. Leden van 1895, de officiële fanclub van de Rode Duivels, zijn intussen al uitgenodigd om als eerste hun tickets te bestellen.

Er zullen ook heuse indoorhallen komen waar kan gevierd worden.

Waterpartijen, zand, exotische planten en bomen...: het wordt een hele beleving voor de bijna 6.000 gelukkigen die een ticket kunnen bemachtigen.

Waterpartijen, zand, exotische planten en bomen...: het wordt een hele beleving voor de bijna 6.000 gelukkigen die een ticket kunnen bemachtigen.

Waterpartijen, zand, exotische planten en bomen...: het wordt een hele beleving voor de bijna 6.000 gelukkigen die een ticket kunnen bemachtigen.

