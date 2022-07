Terwijl ene kermiskoers na andere sneuvelt, houdt Mosselkoers stand: “Niet evident, maar we geven niet zomaar op”

Al sinds 1944 is de Mosselkoers in Houtem een traditie. Maar de voorbije twee jaar weerklonk er geen startschot in het Vilvoordse gehucht. Door de coronacrisis zag het organiserende ‘Sport voor Allen’ zich genoodzaakt om de koers zowel in 2020 als in 2021 af te gelasten. Nu dinsdag is het wel opnieuw prijs in Houtem, want dan staat de 77ste editie van de kermiskoers gepland. “En dat terwijl elders heel wat eendagswedstrijden afgelast werden”, weet Albert Absillis, erevoorzitter van Sport voor Allen. “Geen Halle-Ingooigem, geen grote prijs van de stad Vilvoorde en in Zaventem ook drie koersen die van de kalender gehaald werden omdat de organiserende club onvoldoende vrijwilligers heeft. Jammer voor de wielersport, maar in Houtem proberen we het wel vol te houden. Nochtans hadden we na twee moeilijke coronajaren twee opties: boeken toe of voortdoen. We hebben uiteindelijk voor de laatste optie gekozen.”