Terugkerende Nora uit Syrië baart Jong N-VA Vilvoorde zorgen

vilvoorde, schaarbeekJong N-VA Vilvoorde maakt zich zorgen over een van de zes IS-vrouwen dat deze week terug naar België keerden. Nora V. is afkomstig van Schaarbeek maar was gehuwd met een gesneuvelde Vilvoordenaar. “We vrezen dat ze hier straks weer vrij rondloopt en misschien oude banden aanhaalt in Vilvoorde. Het laatste wat we willen is natuurlijk dat deze vrouwen hier opnieuw jongeren tot radicalisering aanzetten”, aldus Bergers.

“Wij zijn bezorgd over de opvolging van deze zes IS-vrouwen. Nora V. is de weduwe van Vilvoords Syriëstrijder Tarik Taketloune. De Vilvoordse IS-strijdster Noura Firoud, die in 2020 naar België werd gerepatrieerd, stond na amper vijf maanden in ons land zelfs niet meer onder toezicht van een elektronische enkelband. Minister van Quickenborne moet bovendien nu al strafkortingen geven aan criminelen door de overbevolking van onze gevangenissen, dat belooft dus weinig goeds voor de bestraffing van deze vrouwen”, aldus Jeroen Bergers.

Volgens Jong N-VA is Nora V. zelf afkomstig uit Schaarbeek maar is er wel een band met Vilvoorde gezien ze met Taketloune huwde. “Tarik Taketloune sneuvelde in Syrië als Sharia4Belgium militant. Nora V. is zelf ook allerminst een doetje. Zij is de vrouw die gretig met wapens poseerde en die beelden verspreidde vanuit Syrië. Ook toen haar man al gesneuveld was, weigerde ze terug te komen. Momenteel verblijft Nora V. in de gevangenis, maar de vraag is natuurlijk hoe lang dat zal duren.”

Burgemeester Hans Bonte is op de hoogte van de terugkeerders. “Wij hebben ook contact met de andere zones waar opvolging vereist is in het kader van het Kanaalplan”, zegt hij. “Zelfs als zij niet in Vilvoorde verblijft, zullen wij op de hoogte zijn van de situatie. Als zij stappen wil ondernemen om naar onze stad te verhuizen is het nog maar de vraag of dat volgens haar juridische situatie wel kan.” Toch is hier enige bezorgdheid mogelijks terecht. Bonte haalde afgelopen week nog aan dat het kanaalplan zou stoppen en dat er tegen april 2023 geen van de twintig toegewezen krachten meer aan de slag zou zijn. “Als dat zo blijft zullen wij inderdaad moeten bekijken welke prioriteiten we kunnen en moeten stellen want de middelen zijn helaas niet onbeperkt. Ons team moet ook blijven inzetten op het bestrijden van diefstallen. Of ter plaatse kunnen gaan bij een verkeersongeval. Het bewaken van terugkeerders is niet de enige prioriteit.”

