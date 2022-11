Sweety Cake Café heeft nieuw onderkomen: “Blijven doorgaan voor al onze trouwe klanten”

Brussel Spaanse verpleeg­ster (23) doodgesto­ken in Brussel: ex-part­ner opgepakt

In Brussel is afgelopen donderdag een 23-jarige vrouw van Spaanse nationaliteit om het leven gebracht met messteken. Dat melden Sudinfo en verschillende Spaanse media, en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De vermoedelijke dader, de 24-jarige ex-partner van het slachtoffer, werd opgepakt. Volgens mediaberichten was de jonge vrouw een verpleegster die in juni naar België was verhuisd om hier aan de slag te gaan.

