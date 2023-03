Sunday Morning Classics brengt oldtimers naar de Zennestad: “Voor iedereen is er een plaatsje”

Als je zelf wil komen pronken met jouw motor of auto is dat mogelijk. “Inschrijven is niet nodig”, zegt Gregory Meul. “We houden het graag simpel. We vinden voor iedereen wel een plaatsje.” Sunday Morning Classics zag in 2018 het levenslicht. “Eerst aan de Rooseveltlaan, en sinds enkele edities zitten we op de Asiat-site.”

“Zondag is het de eerste editie van 2023”, vervolgt hij. “Jaarlijks houden we 3 samenkomsten.” Voorlopig is aan het treffen nog geen rondrit gekoppeld. “Daar denken we wel over na voor de toekomst.” Wie enthousiast wordt bij de gedachte aan chroom, blik en rubber kan ook de volgende data aankruisen in de agenda: op 25 juni en 24 september kan je de zondagse koffiekoeken verorberen tussen de oldtimers in het Asiat Park.

Wie de blinkende bolides wil zien, is welkom in het Asiat Park op 26 maart. Tussen 10 en 12 worden de auto’s tentoongesteld. “Bij de vorige Sunday Morning Classic hadden we 70 tot 80 deelnemers. Hopelijk wordt het mooi weer, want dan zien we meer auto’s”, besluit Gregory.

