Studenten coachen leerlingen in project ‘Mentor2Study’: “Veel meer dan huiswerk maken”

Eind januari weerklonk het startschot van de grootste goeddoelactie voor jongeren in Vlaanderen. JEZ, de opvolger van Rode Neuzen Dag, verzamelt geld voor 200 organisaties die zich inzetten voor jonge mensen. In Vilvoorde gaat het onder meer over de vzw 1.001 Schakels. Zij proberen fondsen te werven voor het project Mentor2Study, waarbij studenten uit het hoger onderwijs leerlingen uit het middelbaar onder hun vleugels nemen.

Het is ontzettend moeilijk om een term te plakken op 1.001 Schakels. De organisatie lijkt zich met tientallen verschillende dingen bezig te houden. “Dat is allemaal heel organisch gegroeid”, zegt bezielster Fatima El Grandi. “Van buitenaf ziet het er dan misschien ingewikkeld uit, maar al onze activiteiten komen voort uit dezelfde filosofie.” “Al onze projecten hebben één doel”, vult voorzitter Muslim Kasumov aan: “succesvol het leven in kunnen stappen. Daarvoor heb je zelfzekerheid, competentie en een netwerk nodig. Mentor2Study speelt daar op in.”

Aandacht voor ‘soft skills’

“Om in HR-termen te spreken: je hebt technical skills en soft skills”, zegt Fatima. “Onderwijs zorgt voor de eerste. Zelfzekerheid en een netwerk, daar ontbreekt het onze jongeren vaak aan.” Binnen Mentor2Study draait het dus niet alleen om schoolwerk. “Ons publiek komt vaak uit moeilijke situaties”, aldus Fatima. “Onze aanpak is dus veelomvattend. We bieden hier een luisterend oor en bespreken bijvoorbeeld onderwerpen zoals pesten. Het gaat om veel meer dan huiswerk alleen. Gaandeweg wordt het hier een echte thuis voor de jongeren.”

Succesverhalen zijn er genoeg binnen de muren van 1.001 Schakels. Fatima: “De eerste generatie scholieren werden hier opgevangen door volwassenen. Nu gebeurt de huiswerkbegeleiding door studenten die hier kwamen toen ze jonger waren.” Muslim is zelf een voorbeeld. Hij kreeg bij 1.001 Schakels huiswerkbegeleiding. Ondertussen heeft hij een rechtendiploma en een eigen technologiebedrijf. Ook werd hij voorzitter van de vzw. “De vrijwilligers die hier actief zijn, zien het als als teruggeven. Ze hebben veel van de organisatie gekregen en worden succesvol in hun leven, nu willen ze dezelfde steun geven aan de jongere generatie. De studenten leren hier natuurlijk op hun beurt weer een boel.”

“We bereiken met Mentor2Study een kleine 50 scholieren”, aldus Auatef Lamarti, die de schoolbegeleiding leidt. “We hebben de inschrijvingen dan wel gestopt. Oorspronkelijk mikten we op een persoonlijke 1-op-1 werking tussen mentor en leerling, maar dat idee hebben we moeten laten varen.” “De nood in Vilvoorde is te hoog, we zouden te veel kinderen in de kou moeten hebben laten staan”, vult Fatima aan.

Volledig scherm Auatef, Fatima en Muslim © Marc Baert

Toekomstige leerkrachten

Op dinsdag, woensdag en donderdag verzamelen de scholieren in de lokalen van de vereniging. “Er wordt in groep aan remediëring Nederlands of Wiskunde gedaan”, zegt Auatef. “Leerlingen die daar geen nood aan hebben, doen dan in groepjes hun schoolwerk. Per groepje worden ze door een student begeleid. De vrijwilligers studeren om leerkracht te worden of volgen de opleiding Gezinswetenschappen.”

De ouders van de kinderen leveren een bijdrage. “Die is laag in vergelijking met de prijzen in de privémarkt”, zegt Muslim, die zelf als studentenjob ooit bijles gaf. “Maar het is nodig om de studenten een vrijwilligersvergoeding te kunnen geven. Ook hun achtergrond is niet altijd de makkelijkste en ons project eist veel tijd die ze niet kunnen gebruiken om iets bij te verdienen.”

“Het is de bedoeling dat de kinderen kunnen doorstromen naar onze andere projecten”, aldus de entousiaste voorzitter. “Daar kunnen ze zichzelf leren kennen, zich creatief uitleven of goed doen voor de wereld rondom. Ze bouwen hier een netwerk op, leren dingen bij en krijgen vertrouwen in zichzelf.”

Volledig scherm © Marc Baert

Professionele ondersteuning

Het grote doel van Mentor2Study is het aannemen van een professionele kracht. “We zouden iemand willen hebben met een onderwijsachtergrond die onze vrijwilligers kan ondersteunen in wat ze doen en een plan op kan stellen waarrond ons onderwijsproject vorm kan krijgen”, zegt Fatima daarover.

“We noemen onszelf soms een verborgen reus”, zegt Muslim. “We zijn een grote organisatie en je moet je ogen dicht doen of je ziet overal wel één van onze projecten. Toch zitten we voor veel mensen nog onder de radar. Wat meer bekendheid voor onze werking, da’s ook een reden om aan JEZ! deel te nemen.”

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.