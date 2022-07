Studeerplek voor tweedezitters

Zaventem/Diegem Bewoners en personeel Fedasil-opvangcen­trum Zaventem verhuizen binnenkort naar nieuw centrum 2 kilometer verderop

Het Fedasil-opvangcentrum in de Excelsiorlaan in Zaventem krijgt binnenkort nieuwe bewoners. De huidige bewoners en het personeel verhuizen immers naar het nieuwe vluchtelingenopvangcentrum in Diegem. In Zaventem komen dan weer asielzoekers die eerder al in een ander Europees land asiel aanvroegen.

25 juli